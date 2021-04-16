Фирменный напиток Башспирта признан лучшим в России

Фото предоставлены пресс-службой АО «Башспирт»

В январе 2021-го на прилавках магазинов появился новый флагманский бренд, в основе которого – натуральный башкирский мед. Эта серия напитков тут же получила признание потребителей. И с ними согласны эксперты: на международной выставке «Продэкспо-2021» в Москве алкогольный напиток из этой линейки взял Гран-при дегустационного конкурса.

«ДЕВИЗ БАШСПИРТА ОТРАЖАЕТ СУТЬ РУССКОГО АЛКОГОЛЯ»

В чем секрет? Жюри отметили превосходное качество продукта.

- В финале гран-при определяется из пяти позиций - это очень тщательный отбор. Предприятие «Башспирт» очень мощное современное предприятие с прекрасной производственной базой. Новая линейка – практически без изъянов. Идея выстраивать целую серию медовых напитков очень оригинальна, это говорит о хорошем знании национального продукта – меда. И девиз компании «Чистая. Честная. Натуральная» отражает всю суть самого русского алкогольного напитка. Чистая – потому что в России пьют чистый продукт. Честность заключается в том, что в напитке невозможно спрятать каких-либо рецептурных или технологических огрехов. В башкирской алкогольной продукции все натуральное и родное, потому что она идет из сердца Башкирии – и это очень важно, - отметил Александр Зайцев, председатель комиссии дегустационного конкурса на «Продэкспо-2021».

БРАТЬ ВЫСШУЮ НАГРАДУ – УЖЕ ТРАДИЦИЯ

Фото предоставлены пресс-службой АО «Башспирт»

На предприятии словно ждали, что бренд получит признание экспертов.

- Брать высшую награду на «Продэкспо» - теперь наша добрая традиция, - говорят в пресс-службе АО «Башспирт». - В прошлом году другой наш популярный напиток завоевал Гран-при. В этом году особенно приятно, что высший балл качества получил наш новый бренд. Это очередная абсолютная, чистая и честная победа.

Гран-при – не единственная награда, которую привез «Башспирт» из Москвы. Золотые медали получили еще шесть наименований:вся новая вкусовая «медовая» линейка и еще два напитка, один из которых недавно прошел масштабный ребрендинг. В дополнение к комплекту золотых медалей «Башспирт» взял на конкурсе одну серебряную награду – отличилась еще одна новинка компании.