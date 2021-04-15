Россияне пожаловались на проблемы во время пересадок в Стамбуле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Туристы, вылетающие из Турции, и имеющие билеты с пересадкой в Стамбуле, пожаловались на проблемы.Так, одна из россиянок сообщила, что авиакомпания предупредила об отмене стыковочных рейсов, но она не смогла связаться для получения дополнительных данных о пересадке с турецкой компанией.

«За дополнительной информацией было предложено обращаться в авиакомпанию по телефону. Однако там лишь автоматизированное меню без возможности связи с оператором, информации о возвращении в Россию оно не дает», — цитирует женщину «Интерфакс».

С подобной проблемой столкнулся и другой россиянин, отдыхавший со своей семьей в Египте. По словам мужчины, в каирском филиале турецкой авиакомпании предоставить информацию о возвращении в Москву не смогли. При этом переоформить билет самостоятельно на сайте тоже нельзя.

Оба туриста рассказали, что при этом горячая линия Ростуризма вовсе не работает. По их словам, телефон все занят или обрывается звонок.

Россиянам пришлось купить новые билеты. Турист, отдыхающий с семьей в Египте, отправится на автобусе в Каир, откуда вылетит прямым рейсом в Москву.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Это связано с увеличением числа заразившихся коронавирусом в этих странах. Ранее в АТР рассказали, как вернуть деньги за поездку в Турцию и Танзанию, и можно ли обменять путевку на другое направление.