ФМБА надеется завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса в июне 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российское Федеральное медико-биологическое агентство рассчитывает завершить доклинические испытания своей вакцины от коронавирусной инфекции в июне текущего 2021 года. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова на итоговой коллегии.

- В июне планируем завершить доклиническую фазу, в июле - выйти на первую-вторую фазу клинических испытаний, - сказала она.

Как ранее писал сайт Kp.ru, ФМБА запатентовала препарат для профилактики и лечения коронавирусной инфекции «Мир-19». Глава агентства сообщила, что данное лекарство вводится интраназально или с помощью ингалятора и останавливает размножение коронавируса в организме человека. Препарат также не допускает развития тяжелых осложнений заболевания.

Глава ФМБА Вероника Скворцова сегодня также отметила, что агентство намерено зарегистрировать препарат от коронавируса «Мир-19» в конце текущего года. Агентство уже получило разрешение на вторую фазу клинических исследований лекарства.