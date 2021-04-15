Немецкого инвестора внесли в базу "Миротворца" за работу в Крыму

Инвестора из Германии внесли в базу "Миротворца" за работу в Крыму Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Немецкого инвестора Вилли Мартинса включили в базу "Миротворца" за работу на полуострове Крым.

- Меня включили в базу украинского сайта "Миротворец". Все это сплошная дурь. В "Миротворце" обо мне написано полное вранье. Никакого страха от подобного решения я не испытываю. В Украину ехать не собираюсь, — цитирует слова бизнесмена РИА Новости.

Он уточнил, что является гражданином Германии и с 2005 года инвестирует в семейный бизнес по растениеводству и животноводству в Раздольненском районе Крыма. Мартинс рассказал, что 16 лет назад посетил полуостров и, увидев земли в заброшенном состоянии, решил вкладывать средства в развитие сельского хозяйства.

- А теперь по логике создателей "Миротворца" стал врагом народа за то, что вернулся, восстановил и работаю на земле моих дедов. Все это большая глупость, — заявил Мартинс.

В 2019 году украинский бизнесмен Игорь Коломойский попал в базу данных сайта "Миротворец". Причиной стало "нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран". Известно, что у бизнесмена есть гражданства Украины, Кипра и Израиля.