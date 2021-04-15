Депутат Гутенев прокомментировал сообщения о возможных новых санкциях США в отношении России

В Госдуме отреагировали на сообщения о возможных новых санкциях США Фото: REUTERS

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев отреагировал на сообщения о вероятности введения новых санкций США простив России. Депутат отметил, что такие действия вполне вписываются в политику нового президента Америки.

«Теоретически они могут ввести еще достаточное количество самых разнообразных санкций. Мы хорошо видим, как это укладывается в риторику Байдена», - цитирует Гутенева RT.

Депутат добавил, что российский президент Владимир Путин правильно поступил, что решил немного повременить со встречей с американским лидером. Это даст возможность Штатам показать их истинные намерения.

При этом, если Америка все решится на новый пакет санкций, Россия будет к этому готова, добавил парламентарий.

«Тем более не единожды подобные сценарии проигрывались, и я думаю, что вся необходимая готовность сейчас существует», — заключил Гутенев.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что администрация Байдена готова огласить новые санкции в отношении России. Предполагается, что ограничения могут коснуться суверенного долга РФ, передает Пятый канал.

При этом стоит отметить, что Россия имеет относительно небольшой долг, что делает ее малоуязвимой к такой тактики. Более того, рост цен на нефть могут и вовсе привести к укреплению экономики, передает телеканал «360».