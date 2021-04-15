Президент Чехии выступил против вывода американских войск из Афганистана

Чешский президент выступил против вывода американских войск из Афганистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешский президент Милош Земан выступает против вывода войск США и их союзников из Афганистана. Об этом сообщил пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек.

- Господин президент по-прежнему выступает против ухода из Афганистана, он считает этот шаг ошибкой, — сказал Овчачек.

Глава военного ведомства Чехии Лубомир Метнар рассказал, что чешские военные начнут эвакуацию из Афганистана в ближайшее время. Он отметил, что власти будут координировать дальнейшую помощь Афганистану с союзниками и готовы вместе воевать с терроризмом.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что вывод американских войск из Афганистана начнется 1 мая, а к 11 сентября эту страну покинут все военнослужащие США. Вскоре после этого в НАТО тоже заявили, что начнут вывод своих вооруженных сил с 1 мая.