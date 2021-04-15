Сенатор Рязанский назвал необходимые меры для дальнейшего снижения уровня бедности

В Совфеде назвали необходимые меры по дальнейшему снижению уровня бедности в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата о том, что в 2020 году число малоимущих жителей в России снизилось по сравнению с предыдущим годом. Он отметил, что в 2020 году действительно было проведено много мер и произведет большой объем выплат гражданам на фоне пандемии коронавируса.

«В общей сложности более 200 с лишним миллиардов рублей. Плюс не надо забывать, что в 2020 году достаточно серьезные выплаты были врачебному и сестринскому персоналу, тем, кто работал на машинах скорой помощи», - отметил сенатор.

При этом Рязанский добавил, что для дальнейшего снижения уровня бедности в стране обходимо предпринять дополнительные меры поддержки населения.

«У нас есть системная (до 2024 года) повышенная индексация размера пенсий неработающим пенсионерам. Если так сложится ситуация, в послании президента мы можем услышать об изменении ситуации по индексации пенсий работающим пенсионерам. Мы очень надеемся, что и они смогут пополнять потребительский бюджет за счет индексации», - цитирует сенатора RT.

Также политик добавил, что помочь с преодолением бедности смогут система выплат детских пособий, социальный контракт, а также в целом повышение МРОТ.

Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что рассчитанный по-новому прожиточный минимум будет расти даже быстрее, что подтолкнет работодателей в скором времени увеличить зарплаты, передает Москва 24.