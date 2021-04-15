Крупнейшая в мире ледовая арена получила разрешение на строительство

Новый ледовый дворец «СКА Арена» получил положительное заключение Главгосэкспертизы и разрешение на строительство в Санкт-Петербурге. Грандиозное сооружение планируют возвести у парка Победы специально к чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Ледовая арена поднимется над землей на семь этажей и уйдет под нее еще на два. Купол задумали 186 метров в диаметре. Фасады выберут по итогам международного архитектурного конкурса.

Внутри здания разместят основную ледовую площадку – с трибунами на рекордные 21,5 тысячи человек – и тренировочный каток на 300 зрителей. При необходимости арену-трансформер можно будет переформатировать под концерты и шоу, на это уйдет не больше трех с половиной часов.

Помимо международных турниров по хоккею и фигурному катанию, «СКА Арена» сможет «отыграть» еще более 20 видов спорта, включая бокс и гимнастику. Также внутри задумали фитнес-центр и детские спортивные секции, а снаружи – тематический спортивный парк.

На реализацию проекта арены, без учета окружающего парка, потратят 37 млрд рублей.