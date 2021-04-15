Помощник Байдена подтвердил введение "пропорциональных мер" против РФ

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Джо Байден планирует объявить санкционные меры против России уже сегодня, 15 апреля. Он сообщил это в интервью каналу CNN.

Ранее Вашингтон уже грозил Москве новыми рестрикциями на фоне несогласованных вопросов. Так, США активно выступает против строительства "Северного потока - 2" и считает, что Москва могла вмешиваться в выборы президента США в ноябре прошлого года. Также для Вашингтона имеет значение вопрос Донбасса, где Байден выразил приверженность Украине.