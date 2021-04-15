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В мире15 апреля 2021 15:03

Помощник Байдена подтвердил введение "пропорциональных мер" против РФ

Ранее Вашингтон уже грозил Москве новыми рестрикциями
Анастасия РЫШКОВА
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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Джо Байден планирует объявить санкционные меры против России уже сегодня, 15 апреля. Он сообщил это в интервью каналу CNN.

Ранее Вашингтон уже грозил Москве новыми рестрикциями на фоне несогласованных вопросов. Так, США активно выступает против строительства "Северного потока - 2" и считает, что Москва могла вмешиваться в выборы президента США в ноябре прошлого года. Также для Вашингтона имеет значение вопрос Донбасса, где Байден выразил приверженность Украине.