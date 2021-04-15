США ввели новые санкции против России

Президент США Джо Байден подписал указ Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России.

В документе отмечено, что Вашингтон в праве вводить санкции против РФ за вмешательство в выборы и кибератаки. Также он предусматривает визовые ограничения и блокировку собственности. При этом США запретили американским компаниям напрямую приобретать госдолг, выпущенный ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан подтвердил, что Джо Байден планирует объявить санкционные меры против России уже сегодня, 15 апреля. Он сообщил это в интервью каналу CNN. Он отметил, что ранее Байден в телефонном разговоре с Путиным предупреждал о новых санкциях в случае осложнения ситуации на Украине.

После известия о новых антироссийских санкциях в МИД РФ вызван посол США в Москве. Официальный представитель МИД РФ отметила, что разговор будет тяжелым.