Итоги заседания Госсовета и АСИ включат в послание Путина

Итоги заседания Госсовета и АСИ включат в послание Владимира Путина Федеральному собранию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итоги совместного заседания Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) войдут в послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

- Все, о чем сейчас будем говорить, надеюсь, станет важным этапом подготовки послания Федеральному Собранию. Конечно, мне хотелось бы, чтобы прозвучали сегодня такие предложения и такие идеи, которые могли бы лечь в основу планов нашего ближайшего развития и ближайших наших совместных действий по этому важнейшему направлению, как социальная политика, — сообщил Путин в ходе заседания.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин сам пишет послание парламенту и порой его дорабатывает до последних минут. Он также отметил, что иногда для самих авторов основных тезисов послания бывают сенсационные заявления.