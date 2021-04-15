Минпромторг объяснил рост цен на яйца в России

В Минпромторге объяснили рост цен на яйца Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов заявил, что рост цен на яйца в России перед Пасхой является обычным явлением.

- Яйца сейчас высокую динамику демонстрируют. Но у нас Пасха близится, это традиционное время всплеска цен. Но за этим внимательно следят. Мы ряд вещей предложили, в частности, сетям сделать - мы думаем, они пойдут, — сказал журналистам Кузнецов, отметив, что речь идет о мерах саморегулирования.

Он добавил, что на подорожание яиц повлиял ряд факторов. Это сокращение производства в результате вспышек болезней среди птиц, а также отсутствие сформированных переходящих запасов. Кузнецов пообещал, что в мае производство увеличится, а спрос на яйца упадет.

Ранее появилась информация, что ФАС проверит ценообразование на овощи и яйца в крупных торговых сетях. Специалисты проверят сети также на злоупотребление доминирующим положением на рынке либо наличием запрещенных антимонопольным законодательством соглашений.