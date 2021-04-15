Слуцкий: санкции США не останутся без ответа России

Леонид Слуцкий заявил, что санкции США не останутся без ответа России Фото: Евгения ГУСЕВА

Председатель комитета Государственной Думы России по международным делам Леонид Слуцкий считает, что санкции США против России не останутся без ответа Москвы.

- Я уверен, что со стороны России последует адекватный и своевременный ответ, — приводит слова Слуцкого ТАСС.

Он отметил, что санкции "фактически девальвируют конструктивный тон этой беседы" и стали еще одним шагом к "деградации российско-американских взаимоотношений".

Напомним, в четверг, 15 апреля, Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении ряда российских физических и юридических лиц.

Также американские власти запретили американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России.

Кроме того, США высылает 10 сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что новые санкции с американской стороны не поспособствуют встрече президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.