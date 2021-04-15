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Политика15 апреля 2021 15:55

МИД России: Ответ на санкции будет неотвратимым

Мария Захарова сообщила, что посла США вызвали в министерство иностранных дел России "на тяжёлый разговор"
Источник:kp.ru
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Ответ России на санкции США будет неотвратимым, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

- Мы неоднократно предупреждали США о последствиях их враждебных шагов. Такой курс, подчеркивали, не отвечает интересам народам двух держав. Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации отношений. Но действия администрации говорят об обратном. Подобное агрессивное поведение получит отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым, - сообщила Захарова на брифинге.