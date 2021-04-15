МИД России: Ответ на санкции будет неотвратимым

Ответ России на санкции США будет неотвратимым, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

- Мы неоднократно предупреждали США о последствиях их враждебных шагов. Такой курс, подчеркивали, не отвечает интересам народам двух держав. Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации отношений. Но действия администрации говорят об обратном. Подобное агрессивное поведение получит отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым, - сообщила Захарова на брифинге.