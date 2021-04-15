НАТО следом за США обвинила Россию в кибератаке на SolarWinds

Страны, входящие в состав НАТО, поддержали обвинения США в адрес России по вопросу кибератаки на SolarWinds, сказано в заявлении Североатлантического альянса, распространённом 15 апреля 2021 года в Брюсселе.

- Соединенные Штаты и другие союзники считают, что все имеющиеся доказательства указывают на ответственность Российской Федерации за взлом SolarWinds. Мы солидарны с Соединенными Штатами, - отмечается в сообщении.

Страны Европейского союза выразили солидарность с новыми санкциями США против России.

Кроме того, НАТО поддержала объявленные сегодня Вашингтоном "меры реагирования на дестабилизирующую деятельность России". В заявлении альянса также сказано, что союзники предпринимают индивидуальные и общие действия, чтобы усилить безопасность всех стран-членов организации.

В заявлении Северолатлантического альянса отмечено, что альянс будет тесно сотрудничать для ответа на российскую угрозу евроатлантической безопасности.