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Экономика15 апреля 2021 16:18

Аналитики объяснили, как санкции против госдолга РФ скажутся на инвестрынке

Пока рублю прогнозируют ослабление
Елена АКИМОВА
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Аналитики объяснили, как санкции против госдолга РФ скажутся на инвестрынке

Аналитики объяснили, как санкции против госдолга РФ скажутся на инвестрынке

Фото: Shutterstock

США приняли решение ввести санкции против российского госдолга. По мнению Анны Бодровой, старшего аналитика «Информационно-аналитического центра «Альпари», этот шан скажется на инвестиционном рынке.

Американским инвесторам будет ограничен доступ к рынку госдолга РФ, что перекроет приток свежих средств в финансовую систему.

- Это, фактически, единственный рабочий вариант давления Запада на Россию. Точечные финансовые и физические санкции по большей части оказались не эффективны, - отметила Бодрова в беседе с «Известиями».

В тоже время, Запад должен понимать, что «ввязываясь в такую драму, простого выхода из нее уже не будет - значит, там есть и план «Б».

- На фоне последних новостей стоит ждать роста доллара до 80 рублей, а откуда «откроется дорога» и к росту стоимости американской валюты до 100 рублей, - прогнозирует аналитик.

В свою очередь управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий полагает, что сильно выше 80 рублей доллар не поднимется.

- Рубль может временно ослабнуть, поскольку сформируется большой разовый спрос на валюту. Впрочем, мы не ждем, что негативный сценарий уведет пару доллар-рубль существенно от текущих уровней, - отметил Русецкий в беседе с «Российской газетой».

Скорее всего, ситуация отразится и на европейской валюте. Евро может в ближайшие дни подняться до 94 рублей.