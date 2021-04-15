Мария Захарова предупредила планирующих зарубежных отпуск россиян о больших рисках Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что любые поездки в зарубежные страны сопряжены с большими рисками из-за нестабильной эпидемиологической обстановки в мире.

- Со своей стороны хотели бы отметить, что, учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, вновь повторяем рекомендации тем, кто запланировал путешествия, особенно в туристических целях. Любая зарубежная поездка сопряжена в данный период с большими рисками, — сказала Захарова.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Это связано с увеличением числа заразившихся коронавирусом в этих странах. Ростуризм совместно со специалистами ОНФ также открыл горячую линию для вопросов жителей России по ситуации с ограничением авиасообщения. Эвакуации российских туристов с территории Турции и Танзании не будет: туристы, которые уже находятся на территории этих стран, смогут продолжить отдых и вернуться домой в Россию планово.