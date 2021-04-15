Объединить ресурсы

Особенности экологического мониторинга в Арктике представил председатель правления ПОРА Николай Доронин.

Объединение всех ресурсов - главный вывод дискуссии на тему «Комплексная система мониторинга качества окружающей среды», состоявшейся на КЭФ-2021 (Красноярский экономический форум).

По мнению первого заместителя председателя Общественного совета при Минприроды РФ Александра Закондырина, эффективная система экомониторинга должна функционировать в режиме реального времени, а полученные данные — оперативно обрабатываться и открыто предоставляться людям: «Публичные данные должны быть понятны обычному человека, также как привычный прогноз погоды», - подчеркнул эксперт.

Реализовать такую систему возможно при интеграции данных систем наблюдения Роскосмоса, Росгидромета, региональных систем мониторинга, корпоративных систем производственного контроля, данных научных, экспертных и общественных структур.

Развитие сети станций Росгидромета играет исключительное значение для Арктики, считает председатель правления ПОРА Николай Доронин.

«Арктика — это кухня погоды, макрорегион играет исключительную роль в регуляции климата Северного полушария. Именно в нашем полушарии находится 66% суши и проживает 90% населения Земли. Поэтому экологический мониторинг Арктики очень важен не только для России, но и для планеты. Как показала авария в Норильске нам важно включать в экомониторинг контроль за растеплением многолетнемерзлых грунтов, а авария на газопроводе через реку Обь актуализировала вопрос включения биомониторинга в систему наблюдений», - заключил Николай Доронин.

Вице-президент по экологии и промбезопасности ПАО «ГМК «Норильский никель» Станислав Селезнев в качестве примера «корпоративной» системы мониторинга привел автоматизированную систему мониторинга качества воздуха на территории жилой зоны Норильска. Система мониторинга, отметил он, позволит получать непрерывную информацию о качестве атмосферного воздуха города и станет базой для дальнейшей разработки социально-ориентированных экологических проектов предприятия.

«Наша компания, — отметил вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Андрей Грачев, - намерена интенсифицировать контакты с научным и экспертным сообществом. Одним из примеров такой синергии является сотрудничество с Институтом океанологии им. П.П. Ширшова РАН».

Мурманский транспортный филиал «Норникеля» по просьбе ученых установил на судах компании датчики измерения температуры и солености воды для проведения непрерывного мониторинга изменения толщины, скорости, сроков ледотаяния и ледообразования в Карском море. Ученые ИО РАН отмечают, что аналогов у проводимого исследования нет. Одной из задач, которые предстоит решить в ходе создания единой системы экологического мониторинга, является недостаточная техническая вооруженность.

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