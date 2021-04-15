Золотые часы, элитный алкоголь и семейные реликвии: Родные «мытищинского рэмбо» заявили о пропаже ценностей после штурма

Родные Владимира Барданова заявили, что после штурма из дома исчезло много ценностей Фото: СОЦСЕТИ

Родные Владимира Барданова, больше известно, как «мытищинский рэмбо», заявили об исчезновении из дома большого количества ценностей.

По их словам, из коттеджа в поселке Новые Вешки, где 30 марта силовики штурмом брали отстреливавшего хозяина, пропали десятки ценных вещей.

Как стало известно сайту mk.ru, обращение родных Владимира Барданова поступило в Следственный комитет.

Они заявляют, что после штурма дом оказался очень сильно разрушен. Причем бытовая техника и мебель были поломаны даже там, где не проходила спецоперация.

Но это не самое страшное. В местах, где хранилось хозяйское добро остались раскуроченные ящики. Из деревянных сундуков исчезли коллекции элитного алкоголя. Это порядка 50 бутылок.

Пропал дорогой сервиз столового серебра, часы из чистого золота, дорогостоящее ожерелье, но еще дороже вещи, которые относятся к семейной истории. Что именно за семейные реликвии пока не ясно, но вдова и сын Владимира Барданова сделали на них особый акцент.

По словам заявителей, помимо вещей в пожаре исчезли документы на имущество. Они были в кабинете хозяина, но помещение выгорело дотла.

В настоящее время по делу Владимира Барданова ведется следствие. 61-летний бизнесмен погиб во время спецоперации по его задержанию. Штурм дома, где укрывался мужчина, длился примерно 10 часов. Все это время он отстреливался из разного оружия.

Источник, близкий к следствию, отметил, что пока нельзя точно с уверенностью сказать, что мужчина погиб, так как не готовы результаты комплексной генетической экспертизы, которая установит, кому принадлежат останки и, возможно, прояснит причину смерти.