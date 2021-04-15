МИД России: Вашингтон сегодня наворотил

В ведомстве оценили новые антироссийские санкции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о антироссийских санкциях.

Ранее президент США Джозеф Байден подписал указ, согласно которому вводятся новые рестрикции против России.

В документе отмечено, что Вашингтон в праве вводить санкции против РФ за вмешательство в выборы и кибератаки. Также он предусматривает визовые ограничения и блокировку собственности. При этом США запретили американским компаниям напрямую приобретать госдолг, выпущенный ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

- Мы неоднократно предупреждали США о последствиях их враждебных шагов. Такой курс, подчеркивали, не отвечает интересам народам двух держав. Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации отношений. Но действия администрации говорят об обратном. Подобное агрессивное поведение получит отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым, - заявила в четверг Захарова на брифинге.

В МИД России незамедлительно был вызван американский посол для "тяжелого разговора".

Указ Байдена получил реакцию и в НАТО. Альянс выразил солидарность с новыми американскими ограничениями против РФ.

«Что касается тех сигналов, которые должны были пройти: честно говоря, такое ощущение, что с американской стороны он прошёл куда-то не туда, судя по тому, что они сегодня наворотили», - заключила Захарова.

При всей ситуации помощник Байдена Джейк Салливан в интервью CNN заявил, что президент США сохраняет веру в предсказуемые и стабильные отношения с Россией.

Напомним, что американо-российские отношения в последнее время претерпевают кризис. Такое мнение ранее выразил посол России в США Анатолий Антонов, который был вызван в Москву для консультаций.