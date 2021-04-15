«Единая Россия» обратится к Владимиру Путину с предложением бесплатно подключать население к газу

Единороссы считают, что подключение к газовым сетям должно быть бесплатным для населения. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Единая Россия» направит президенту Владимиру Путину предложение сделать подключение к газу бесплатным для населения. Подовом для такого обращение послужила встреча временно исполняющего обязанности заместителя секретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина с жителями деревни Грузины в Тверской области. Во время рабочей поездки избиратели пожаловались единороссу на необоснованно высокую стоимость подключения жилых домов к газовым сетям, сообщается на официальном сайте партии. По словам одной из местных жительниц, эта услуга часто оказывается людям не по карману.

- Мы хотели попросить вас, чтобы вы обратились с инициативой к Президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы подключение газа сделали бесплатным, - сообщила женщина.

Дмитрий Кобылкин отметил, что подобные жалобы партия получает от жителей многих регионов страны, и пообещал донести просьбы людей до президента России.

- Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно, - считает врио заместителя секретаря Генсовета «Единой России».

Дмитрий Кобылкин также напомнил, что члены "Единой России" уже выходили с инициативой отменить плату за подключение населения к газораспределительным сетям. При этом все затраты по этому процессу единороссы предлагали переложить на компанию «Газпром».

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что для выполнения поручения президента Владимира Путина и поэтапного завершения газификации к 2030 году в нашей стране должен появиться единый региональный оператор в этой сфере. Создание подобного оператора необходимо закрепить на законодательном уровне. Такой оператор будет помогать гражданам с оформлением документов и комплексных договоров, работая по принципу «одного окна». Предполагается, что все документы можно будет оформить в том числе и через МФЦ и Госуслуги. Такая схема позволит сократить сроки подключения жителей к газовым сетям как минимум вдвое.