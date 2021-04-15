Джо Байден ввел режим ЧС в сфере нацбезопасности из-за России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности в связи с действиями России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

- Я издал указ о национальной чрезвычайной ситуации в связи с нетипичной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов, которую представляют определенные пагубные действия правительства Российской Федерации, — сообщил Байден в письме конгрессу.

Уточняется, что режим ЧС в сфере нацбезопасности является основанием для введения санкций.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. В документе отмечено, что Вашингтон в праве вводить санкции против РФ за вмешательство в выборы и кибератаки. Также он предусматривает визовые ограничения и блокировку собственности.