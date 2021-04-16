Шойгу рассказал, как впервые был приглашен в правительство

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в интервью военному обозревателю kp.ru Виктору Баранцу рассказал о своем первом приглашении в правительство.

Шойгу рассказал, что в 1990 году депутаты Верховного Совета РСФСР могли влиять на формирование правительства. И приезжающие из субъектов чиновники могли позвать кого-то в правительство вместе с собой. В это время Шойгу был вторым секретарем горкома партии в Абакане.

- Тогда меня позвал Иван Степанович Силаев (председатель Совета Министров РСФСР. - Ред.). Нас было шестеро кандидатов на должность председателя Государственного комитета по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И нас выбирали. Была большая комиссия, потом мы пошли по комитетам Верховного Совета, потом был Верховный Совет, на котором за нас голосовали, — рассказал министр обороны.

Он отметил, что никого из шести кандидатов не выбрали. Однако через неделю Силаев предложил Шойгу поработать в Государственном комитете "Российский корпус спасателей". Напомним, Сергей Шойгу возглавлял Государственный комитет РСФСР по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий с апреля 1991 года по январь 1994 года.

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