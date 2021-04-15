Володин: Вводя санкции, США наказывают себя

Спикер Госдумы подчеркнул, что весь арсенал обвинений со стороны Штатов исчерпан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал антироссийские санкции, введенные в четверг, 15 апреля, у себя в Telegram-канале. Он отметил, что решение Вашингтона носит недружественный, но предсказуемый характер.

- США теряют позиции, у них накопилось много проблем, которые хотят решить за счет других стран – России, Китая, Европы и Ближнего Востока, - пишет Володин.

Но при этом он отметил, что весь арсенал обвинений со стороны США исчерпан.

- Вводя санкции, сами себя наказывают. В итоге им придётся выстраивать отношения, которые ими же разрушены, - подчеркнул спикер.

Володин отметил, что США не плохо было бы прислушаться к президенту РФ Владимиру Путину и совместно с Россией заняться решением проблем глобальной безопасности, борьбой с терроризмом, противодействием распространению наркотиков.

Он отметил, что США выбирают другой путь. И вместо того, чтобы объединиться на пути борьбы хотя бы даже с коронавирусом, выбирают дорогу, на которой любой ценой пытаются доказать свое лидерство.

Напомним, ранее США ввели новые антироссийские санкции. При этом НАТО выразило солидарность с решением Вашингтона.

МИД РФ незамедлительно пригласил на "тяжелый разговор" американского посла.