Центробанк следит за финансовым рынком после новых санкций США против России

Банк России следит за финансовым рынком после новых санкций США против России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Банк России отслеживает ситуацию за финансовым рынком после введения новых санкций США против госдолга РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

- Банк России отслеживает ситуацию на финансовых рынках после введения ограничений для отдельных категорий иностранных инвесторов на отдельные операции с государственными облигациями Российской Федерации. Банк России при необходимости готов задействовать имеющиеся в его распоряжении инструменты в целях сохранения финансовой стабильности, — гласит текст сообщения.

Центробанк сообщил, что доля иностранных инвесторов в общем объеме государственного долга и еще в большей мере в первичных размещениях за последнее время значительно снизилась.

- На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%, — рассказали в Банке России.

Напомним, в четверг, 15 апреля, власти США запретили американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Министерством финансов России. Директива запрещает финансовым организациям участвовать в размещении на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций.