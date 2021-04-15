Авиакомпания ранее анонсировала возможность возврата денег за неиспользованный билет. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У московского офиса авиакомпании Turkish Airlines скопилась гигантская очередь из клиентов, которые не успели попасть в Турцию до ограничения авиасообщения с Россией.

На кадрах видно вереницу из людей, протяженностью несколько десятков метров, на улице Валовой, которая заворачивает за угол на Садовом кольце.

По словам очевидцев, новые люди подходят постоянно, однако внутрь попасть не так-то просто.

Ожидание занимает минимум три с половиной часа, но вопросы клиентов сотрудники авиакомпании решаются всего за 10 минут.

Авиакомпания Turkish Airlines ранее предложила своим клиентам вернуть билеты за неиспользованный полет. Отмечено, что для обмена авиабилетов или возникновении других запросов необходимо обращаться в кол-центр по телефону +908503330849 (номер офиса в Турции).

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 15 апреля по 1 июня ограничивает пассажирское авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за новой вспышки коронавируса в этих странах, количество рейсов сокращено до двух в неделю.

Ранее российские туристы рассказали о трудностях при пересадке в Стамбуле. Некоторые из них отмечают, что возврат авиабилета занимает продолжительное время.