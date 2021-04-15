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Политика15 апреля 2021 18:08

Санкции США против российского госдолга вступят в силу 14 июня 2021

С этого дня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях долговых обязательств России
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга

Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов США сообщило о введении новых санкций в отношении российского государственного долга. В сообщении ведомства сказано, что с 14 июня 2021 года американским финансовым институтам будет запрещено принимать участие в первичных размещениях российского госдолга, номинированного в рублях.

- Минфин использует новые полномочия, чтобы возложить на российское правительство издержки за его неприемлемое поведение, включая ограничение возможностей финансирования Россией этой деятельности, - заявила глава Минфина Дженет Йеллен.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что сегодня, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.