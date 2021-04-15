Сенатор Джабаров объяснил, почему США снова решили ввести санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США ввели санкции против России. На этот раз рестрикции коснутся госдолга нашей страны, его запрещено покупать американским инвесторам.

Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на ситуацию. Он отметил, что указанные меры затронут ряд российских компаний. В основном это сфера обороны и кибербезопасности.

Таком образом Вашингтон пытается сдержать преимущество России в оборонной сфере и в целом воздействовать на суверенный долг страны.

-Что касается организаций из санкционного списка, то они из области кибербезопасности и оборонной сферы, это тоже понятно, - отметил сенатор в беседе с Life.ru.

Он подчеркнул, что США волнует, что Россия резко продвинулась в указанных сферах.

- В последнее десятилетие наша страна совершила качественный рывок вперед в области вооружения и средств связи, поэтому их тоже пытаются затормозить, - заключил политик.

По словам Владимира Джабарова, Вашингтону стоит помнить, что «подобными методами с Россией не разговаривают». Такая политика приведет исключительно к ужесточению конфронтации сторон.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков напомнил, что санкции были введены после телефонного разговора Джо Байдена и Владимира Путина.

- Факт этого разговора многие истолковали как некую робкую надежду на потепление. Сейчас нам дают понять, что никаких надежд и потеплений не будет. Разговоры разговорами, но все они нужны только для использования разных каналов коммуникаций для продвижения своих интересов. Это не отменяет того, что интересы России будут торпедироваться по всем направлениям, - прокомментировал Новиков RT.