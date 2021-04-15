«Альянс врачей» покинула заместитель Анастасии Васильевой

Анастасия Тарабрина покинула "Альянс врачей".

«Альянс врачей» в августе 2018 года был создан врачом-офтальмологом Анастасией Васильевой, чьем имя прочно связано с Алексеем Навальным. Среди своих задач новое объединение, выделяло, в первую очередь, защиту правд медработников в России. И некоторое время данная структура, действительно, пыталась помогать врачам в ряде регионов страны, которые боролись за улучшение условий своей работы и повышение зарплаты.

Но в последние месяцы в действиях «Альянс» или, даже, скорее, в устремлениях ее руководителя, наметился откровенный крен в сторону не «профсоюзной», а, скорее, «политической» работы. И далеко не всем это понравилась.

Так, правая рука Васильевой, Анастасия Тарабрина заявила о том, что она входила в «Альянс» как человек, чья задача — защищать права людей в белых халатах, стараться помочь им в устранении профессиональных трудностей, но не заниматься митингами ради решения отнюдь не проблем отечественных медработников.

Тарабрина признала, что вместе с ней Альянс покинули еще ряд ее коллег. Группа медиков объявили о создании организации «Голос медицины» - как раз для того, чтобы заниматься непосредственной помощью врачам, а не политиканством.