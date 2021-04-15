Названы плюсы расширения программы «Дальневосточный гектар» Фото: Олеся КУВАТОВА

Программу «Дальневосточный гектар» предложили расширить на Арктику. Эксперты оценили инициативу правительства и назвали плюсы, которые в этом случае получат россияне.

Руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков отметил, что инициатива весьма интересная и вполне может стать стимулом для более активного развития арктических территорий. Помимо этого, она поможет привлечь инвестиции по данным направлениям.

Эксперт отметил, что арктические земли богаты природными ресурсами, но требуют от инвесторов больших вложений. К тому же, сама местность имеет низкую транспортную доступность, что усложняет процесс.

- Арктические территории достаточно специфически и ожидать ажиотажного спроса на такие гектары вряд ли стоит, однако, инициатива явно подстегнет интерес и привлечет инвестиции на освоение севера, - отметил риэлтор.

В свою очередь сопредседатель комитета «Деловой России» по строительству Николай Алексеенко отметил закономерность распространения «Дальневосточного гектара» на Арктическую зону.

Программа уже показала свою эффективность и ее готовы протестировать на других стратегически важных направлениях.

- С ее реализацией и развитием жители Мурманской и Архангельской областей, Карелии получат возможность приобрести бесплатно участок для частного дома, и возможно даже начать собственное дело на этих участках. Не исключаю, что вскоре станет вопрос о распространении на эти территории льготной ипотеки под 2 процента, - заключил Алексеенко в беседе с «Известиями».