Эксперт по инвестициям объяснил, сколько будет стоить доллар, если с России снять все санкции Фото: REUTERS

Портфельный управляющий УК «Система Капитал» Константин Асатуров спрогнозировал, сколько может стоить доллар, если с России снимут все санкции. В таком случае американская валюта будет колебаться на отметке в 61-68 рублей за доллар. А вот в случае введения самых жестких мер, доллар перешагнет отметку в 80 рублей.

Независимо от санкционной риторики, ослабление рубля обусловлено рядом фундаментальных причин. Это ограничение возможностей заимствования на внешних рынках, ухудшение экономических связей России с миром, в частности, «с его развитой частью».

-Все это, по словам эксперта, замедляет обмен технологиями и капиталом, снижает производительность труда и, как следствие, уменьшает показатели ВВП.

- По нашему мнению, санкционный дисконт в рубле составляет 10–20%, то есть без санкционного давления рубль бы стоил около 61–68 рублей за доллар, - отметил в беседе с «Известиями» Асатуров.

На фоне введения санкций против российского госдолга, доллар начнет расти, но в долгосрочной перспективе может снова опуститься до 74 рублей.

Он спрогнозировал, что в случае ослабления антироссийских санкций рубль может окрепнуть до 72–74 за доллар. Если же ситуация будет критичной, то ЦБ может начать регулировать ее, продавая валюту на рынке.

-Однако это будет целесообразно только в случае крайне негативного развития событий, — заключил эксперт.