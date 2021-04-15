Российский футбольный судья отстранен на три месяца УЕФА

Сергей Лапочкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

УЕФА принял решение наказать российского футбольного арбитра Сергея Лапочкина. Срок, фактически, дисквалификации арбитра равен 90 дням и начинается с 25 марта 2021 года. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщила служба коммуникаций РФС. Точная причина, по которой судью отстранилиот любой футбольной деятельности, не раскрывается.

Между тем, как сообщает портал "Чемпионат", в 2018 году Сергей Лапочкин работал арбитром во время поединка Лиги Европы. В нем играли "Бордо" и "Вентспилс". И вот одна из сторон обратилась к нему с просьбой "помочь с результатом". Но Лапочкин отказался. Однако же - не сообщил про имевшийся контакт в УЕФА. Поэтому в отношении судьи начали расследование, а он - получил отстранение на 90 дней от футбольной деятельности.

В этом сезоне Сергей Лапочкин провел 15 матчей в чемпионате России в РФПЛ. Он показал 83 предупреждения и 13 раз удалял футболистов с поля.