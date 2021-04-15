МИД России усомнился в целесообразности использования доллара

Захарова заявила, что США поставили под сомнение целесообразность применения доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика США ставит под сомнение целесообразность применения доллара, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также отметила, что Вашингтон использует национальную валюту и финансовую систему страны не только вопреки нормам международного права, но и для уничтожения всей системы международных отношений.

- Логично, что в таких условиях приходится принимать меры, которые призваны минимизировать экономические потери и риски при проведении транзакции, - также заявила представитель Министерства иностранных дел России.

Напомним, сегодня, 15 апреля, президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Сразу после этого МИД России вызвал посла США на разговор, который, по словам Марии Захаровой, стал для американской стороны тяжёлым.

Кроме того, американским компаниям с 14 июня 2021 года запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.