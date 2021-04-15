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Общество15 апреля 2021 19:50

Абхазия примет российских туристов без теста на коронавирус

Граждане Абхазии также могут беспрепятственно посещать РФ
Анастасия РЫШКОВА
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Абхазия примет российских туристов без теста на коронавирус.

Абхазия примет российских туристов без теста на коронавирус.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Абхазии заявило, что туристы из России могут посещать республику без теста на коронавирус.

- Для граждан же Абхазии продолжает действовать Распоряжение Правительства РФ от 1 августа 2020 года, которое не регламентирует и не препятствует въезду в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Абхазии.

Ранее в реестре Роспотребнадзора значились 29 стран, при въезде из которых необходимо было иметь отрицательный тест на коронавирус, но Абхазии в этом перечне не было.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что все россияне, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны в течение трёх дней сдать тест на коронавирусную инфекцию. При этом человек должен находиться на изоляции до получения отрицательного результата.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что рост числа заболевших коронавирусом в России сокращается. По состоянию на 15 апреля 2021 года в России выявлено 8 944 случая коронавируса.