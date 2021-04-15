Депутат Новиков объяснил, почему не стоит надеяться на потепление отношений с США Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отреагировал на введение США новых санкций в отношении России.

Документы о новых мерах были подписаны Джо Байденом после телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Подобный шаг очень важен, отмечает депутат. Многие истолковали телефонные переговоры, как робкую надежду на улучшение отношений между странами, но это не так.

- Я думаю, что неслучайно эти шаги последовали после телефонного разговора Байдена с Путиным. Сейчас нам дают понять, что никаких надежд и потеплений не будет, - отмечает депутат в беседе с RT.

Он уверен, что подобные разговоры США используют как каналы достижения своих целей и продвижения своих интересов.

- Это не отменяет того, что интересы России будут торпедироваться по всем направлениям», — заявил Новиков.

По мнению депутата, о продолжении курса санкционного давления «было заявлено очень четко».

- У американского истеблишмента есть мечта уничтожения России как таковой, которая трансформировалась во вполне определенные политические цели Вашингтона, - говорит парламентарий.

Этой цели американцы пытаются добиться, последовательно вводя санкции и укрепляя свой антироссийский курс.