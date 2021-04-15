Россия продлила ограничения на авиасообщение с Великобританией до 1 июня 2021 года

Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня, следует из телеграммы Росавиации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня 2021 года. Ранее перелёты были ограничены до 16 апреля.

- В соответствии с решением оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ с 00:00 мск 15 апреля 2021 года до 23:59 мск 1 июня 2021 года временно приостановлено регулярное и нерегулярное пассажирское авиасообщение между РФ и Великобританией, - сказано в телеграмме Росавиации, фрагменты которой опубликовал ТАСС.

В документе также сказано, что авиакомпании могут совершать только специальные рейсы деловой авиации, но для каждого перелёта необходимо разрешение российского оперативного штаба.

Напомним, в декабре Минздрав Великобритании объявил о появлении в стране мутировавшего штамма коронавируса. 22 декабря 2020 года Россия приняла решение ограничить авиасообщение со страной.

Сайт KP.ru также сообщал 12 апреля, что с 15 апреля по 1 июня 2021 года Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией.