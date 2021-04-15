В туротросли оправдали рост цен на билеты в Сочи и Абхазию отсутствием конкуренции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко в разговоре с ведущим радио "Комсомольская правда" Михаилом Антоновым рассказал почему растут цены на Сочи и Абхазию.

- Тут одна причина объективная – отсутствие конкуренции. Это самая объективная, самая что ни на есть настоящая причина подорожания цен на размещение в гостиницах. Потому что Турция закрыта, и цены резко пошли вверх. Как только Турция откроется, цены пойдут вниз, - сказал специалист.

Он отметил, что у российского туриста сейчас не особо большой выбор, потому что все пляжные направления перестали быть конкурентоспособными.

- Остались Россия, Абхазия, которая продана вся на май, то, что осталось не проданным, сейчас цены взлетают на эти даты, на эти номера. А больше ничего нет. Остались Арабские Эмираты, которые и так в принципе очень дорогие, где-то запредельно дорогие, туда очень маленькое авиасообщение, потому что действуют ограничительные меры, в том числе на полеты. Ну, еще есть пара пляжных направлений, типа, Мальдивы и Сейшелы. Но это вообще эксклюзивные курорты, - подчеркнул Давыденко.

Ранее правительство Абхазии заявило, что российские туристы могут посещать республику без теста на коронавирус, который был ранее предусмотрен Роспотребнадзором.

Напомним, что Россия ограничила авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за роста заболевших коронавирусом в этих странах.