Сенатор Климов оценил требование Киева о статусе ядерной державы Фото: REUTERS

Член Комитета Совета Федерации по международным делам и глава Комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал требование Украины вернуть стране статус ядерной державы.

Предложение Киева было адресовано Западу, но ответ получен не был.

- Они могут говорить все, что угодно, но ни при каких обстоятельствах США не позволят расширять ядерный клуб, - отметил Климов в беседе с Life.ru.

По его мнению, подобными выпадами «политические муравьи» просто поднимают себе вес. Запад никогда не позволит Украине обзавестись ядерным оружием.

- Вспомните, что делают, чтобы Иран не завладел ядерным оружием. Это тот самый случай, когда Украина в нулях, - отметил сенатор.

В заключение он добавил, что с подобным успехом на Украине могут звучать заявления, что они «будут владеть миром».

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов согласился, что никаких перспектив восстановить ядерный статус у Украины нет.

- Это очередные пугалки со стороны киевского режима и для Европы, и для нас, - отметил депутат в беседе с Rt.