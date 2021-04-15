Зеленский назвал контролируемой ситуацию в Донбассе

Владимир Зеленский раскрыл детали будущей встречи с Макроном и Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры в пятницу, 15 апреля 2021 года, между президентами Украины, Франции и канцлером Германии станут важной частью подготовки к переговорам в "нормандском формате", заявил украинский глава государства Владимир Зеленский.

Он также отметил, что хочет лично обсудить отдельные детали по ситуации с Донбассом. Зеленский назвал эту тему главной для своей поездки в Париж.

- Первый вопрос был самый главный и самый приоритетный - это вопрос Донбасса. Рассматривался он тайно, детали я рассказать не могу. Ситуация в Донбассе сегодня контролируемая, есть, конечно, вопросы, мы готовы отвечать на эти вопросы. Армия готова - это самое важное, - уточнил президент Украины.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский проведут встречу в Елисейском дворце и обсудят отношения с Россией.

Зеленский рассказал, что сначала он лично встретится с Макроном, а их переговоры с Меркель пройдут в дистанционном формате. Он также назвал эту встречу "важной подготовкой к "нормандскому формату".