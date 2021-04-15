Омский "Авангард" сыграет в финале Кубка Гагарина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в четверг, 15 апреля, прошел седьмой матч финала Восточной конференции КХЛ. "Авангард" победил в овертайме "Ак Барс" на льду "Татнефть-Арены" со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0). Счет в серии до 4 побед стал 4:3 в пользу омичей.

Авторы заброшенных шайб в составе победителей - это Кирилл Семенов (11-я минута), Оливер Каски (20, 64) и Вилле Покка (50). У проигравших отличились Дмитрий Воронков (13), Альберт Яруллин (35) и Артем Галимов (37).

И теперь, таким образом, в финале Кубка Гагарина этого сезона сыграют "Авангард" и московский ЦСКА. Столичные армейцы ранее победили в полуфинале СКА со счетом 4:2. Первый поединок финальной серии пройдет уже 18 апреля в Москве.

Отметим, что именно эти две команды играли в финале Кубка Гагарина весной 2019 года. В прошлом сезоне, напомним, соревнования завершились досрочно из-за начавшейся пандемии коронавируса.

Для омского "Авангарда" это - третий выход в финал розыгрыша турнира. Ранее команда билась за трофей еще и в сезоне 2011/2012 годов.