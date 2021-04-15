Оперштаб продлил приостановку перелётов с Великобританией до 1 июня 2021

Россия продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 июня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России подтвердил на своём официальном сайте, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня 2021 года включительно.

В тексте сообщения оперштаба сказано, что регулярные и нерегулярные перелёты с Великобританией будут ограничены до 23:59 по московскому времени 1 июня. При этом авиакомпании смогут выполнять отдельные рейсы деловой авиации, но только с разрешения оперштаба по каждому из них.

Ранее ограничение на авиасообщение с Великобританией было введено до 16 апреля 2021 года.

Напомним, Россия ввела ограничение на полёты в Британию 22 декабря 2020 года после того, как в стране выявили первые случаи заражения мутировавшим штаммом коронавируса. Правительство Великобритании в тот момент объявило о начале третьего локдауна.