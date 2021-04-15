Флот Украины обвинил Россию в создании препятствий в Азовском море

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что 15 апреля 2021 года катера ФСБ РФ в Азовском море якобы пытались препятствовать действиям украинских ВМС.

- Сегодня ночью в Азовском море катера ФСБ РФ в очередной раз предприняли попытку препятствования законным действиям катерной группы ВМС ВС Украины, которые находятся на боевом дежурстве, - говорится в сообщении Генштаба на странице в Facebook.

При этом в посте украинской стороны отмечается, что лодочная тактическая группа ВМФ Украины затем продолжала выполнять поставленные задачи.

Напомним, ранее сообщалось, что осенью 2018 года два малых бронированных катера военно-морских сил Украины (ВМСУ) "Бердянск" и "Никополь" попытались пройти из Одессы в Мариуполь. В походе их сопровождал украинский рейдовый буксир "Яны Капу". Однако их путь из Черного моря в Азовское лежит через Керченский пролив. Таким образом, украинские суда вторглись в российские территориальные воды.