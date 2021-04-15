Турция объяснила продажу беспилотников Украине

Турция готова продавать свое вооружение и беспилотники (БПЛА) всем странам, в том числе и России. При этом турецкая сторона не намерена делать выбор между покупателями. Об этом со ссылкой на неназванный диписточник сообщила газета Türkiye.

Отмечается, что Анкара "может осуществить продажу после переговоров и по достижении взаимоприемлемых условий".

- Мы не та страна, которая делает преференции каким-то отдельным странам. Наши БПЛА не направлены против России или какой-либо другой страны. Кто хочет купить, тому мы и готовы продать наши вооружения, - объяснил собеседник.

Таким образом, турецкая сторона прокомментировала слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который 12 апреля "настоятельно рекомендовал всем ответственным странам, в том числе и Турции, проанализировать ситуацию, вечные воинствующие заявления киевского режима" и "предостерег их от того, чтобы они подпитывали эти милитаристские настроения".