Минюст США проверяет десятки российский компаний для возможности введения санкций Фото: REUTERS

Министерство юстиции США проверяет десятки российских компаний на предмет потенциальных уязвимостей цепей поставок. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам помощника генпрокурора Джона Демерса, этот процесс может занять длительное время, не исключено, что на это уйдут месяцы. Также он отметил, что решение о дальнейших мерах против некоторых компаний, скорее всего, будет принимать американский Минторг.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила о вызове посла США в МИД для серьезного разговора после заявлении о введении новых американских санкций против России.

По ее мнению, Джо Байден высказывал заинтересованность в нормализации отношений. Однако пока действия администрации говорят лишь об обратном. Подобное агрессивное с американской стороны поведение получит отпор.