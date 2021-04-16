Приложение для предъявления документов в цифровом виде появится в России в июне 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минцифры РФ в июне 2021 года в тестовом режиме планирует запустить мобильное приложение "ГосДоки". Оно позволит пользователям хранить и предъявлять личные документы в цифровом виде, сообщается на сайте ведомства.

На данный момент многие россияне уже хранят цифровые копии документов в электронной почте, облачных хранилищах или на смартфонах в виде фотографий. Среди важных документов - копии паспортов, водительские права, свидетельства о регистрации автомобилей и другие.

- Это небезопасно, документы не обновляются автоматически, их нельзя проверить и предъявить для совершения юридически значимых действий. Мобильное приложение "ГосДоки" станет удобным, а, главное, безопасным способом для электронного хранения документов, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Правительство РФ планирует запустить шесть новых суперсервисов на портале Госуслуг. Все они позволят упростить ряд процедур, в том числе для граждан предусматривается подача заявлений в онлайн-форме.