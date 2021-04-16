Байден назвал разговор с Путиным откровенным и уважительным

Джо Байден Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден назвал разговор с российским лидером Владимиром Путиным откровенным и уважительным. Об этом глава государства заявил во время своего выступления, трансляция которого велась в Твиттере на странице Белого дома.

- На этой неделе я говорил с президентом России Владимиром Путиным о характере наших отношений, отношений между нашими странами. Я был искренен, почтителен. Беседа была искренней и уважительной, - признался американский лидер.

Также глава государства добавил, что надеется на стремление двух держав достигнуть мира и понимания.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин 13 апреля поговорил с Джо Байденом. По словам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, беседа двух глав государств была конструктивной. Там же отмечалось, власти США стремятся стабилизировать отношения с Россией, и считают, что встреча Джо Байдена с Владимиром Путиным помогла бы этому процессу.