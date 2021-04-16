Байден предложил Путину встретиться летом в Европе Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться летом в Европе.

Он отметил, что надеется на возможность работы с Россией, поскольку Америке важно иметь прямые переговоры с ее лидером.

- Я предложил лично встретиться этим летом в Европе в рамках саммита, чтобы обсудить ряд вопросов, с которыми сталкиваются наши страны, - обозначил американский президент во время своего выступления по вопросам отношений между РФ И США, трансляция велась в Твиттере на странице Белого дома.

Ранее сообщалось, что Джо Байден назвал разговор с российским лидером Владимиром Путиным откровенным и уважительным. Он также добавил, что верит в стремление двух держав достичь мира и понимания.

Как писал сайт kp.ru, 13 апреля президент США совершил телефонных звонок Владимиру Путину. Во время беседы они обсудили тему будущей личной встречи.