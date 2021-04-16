Ученый: Чаще всего после коронавируса страдают печень, почки и поджелудочная железа Фото: Александр ГЛУЗ

Потеря обоняния и вкуса могут проявляться как у пациентов с covid-19, так и у тех, кто уже его перенес. Академик РАН Александр Чучалин в беседе с kp.ru рассказал о том, какие органы чаще всего страдают после коронавирусной инфекции.

По словам специалиста, среди основных органов, которые получили "удар" от ковида, выделяют печень, почки и поджелудочную железу.

- Страдает печень. В ней идет быстро прогрессирующий фиброз, то есть работоспособные клетки печени заменяются соединительной тканью. На сегодня фиброз необратим, орган теряет свою способность полноценно работать, - рассказал ученый.

Что касается поджелудочной железы, то после повреждение этого органа при covid-19 недооценивают, поскольку этот орган страдает от фиброза.

- Кроме того могут поражаться почки, селезенка и другие органы, - объяснил специалист.

Также эксперт Чучалин добавил, что у врачей уже появился диагноз "постковидный миокардит".

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